박준형, 아내 김지혜에게 "내가 사귄 여자 중 가장 안 예뻐"

박준형이 아내 김지혜에게 "내가 사귄여자 중 가장 안 예쁘다"고 말했다.

24일 오후 11시 방송되는 JTBC 예능 프로그램 '1호가 될 순 없어'에서 김지혜는 그동안 수고가 많았던 남편 박준형을 위해서라며 을왕리 데이트를 준비했다.

을왕리에 도착한 두 사람은 김지혜가 직접 대여한 보트 데이트를 하고 조개구이 식당에서 다정한 시간을 보냈다.

하지만 박준형이 "우리가 을왕리에서 많은 추억이 있었지"라고 언급하면서 달달했던 분위기는 끝나고 말았다.

김지혜는 "나는 한 번도 당신과 을왕리에 온 적이 없다"라며 "대학시절 전 여자친구들과의 데이트 코스가 아니냐"라고 언성을 높였다.

말실수를 만회하려던 박준형은 "대학시절 MT를 많이 온 것"이라고 말했고, 김지혜는 "데이트 온 게 맞지 않냐, OO씨가 보고 있다"라며 전 여자친구 이름까지 실명으로 언급했다.

당황한 박준형은 "내가 사귄 여자 중 당신이 가장 안 예쁘다"라며 "나 좋다고 쫓아다녀서 거둬준 것"이라고 말해 스튜디오에 있던 출연자들에게 원성을 사기도 했다.

그러나 진지해지던 분위기도 잠시, 김지혜는 남편 박준형에게 개그콘서트 퇴직금이라며 두툼한 봉투를 건넸다.

봉투 속 내용물을 확인한 박준형은 실소를 터뜨려 아슬아슬함도 웃음으로 승화시키는 완벽 개그맨 부부의 면모를 뽐냈다는 후문이다.

