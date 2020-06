한남2구역 건축심의 접수…'3구역 효과'에 달아오르는 한남뉴타운

조합설립인가 8년만에 접수

개발초안 공개에 조합 속도

4구역도 신동아 철거에 탄력

5구역, 재정비촉진계획변경안 준비

건설사들 시공권 유치 사활

[아시아경제 최동현 기자] 서울 용산구 한남3구역 재개발 사업 시공사가 현대건설로 결정되면서 주변 2ㆍ4ㆍ5구역에 대한 열기도 뜨거워지고 있다. GS건설, 대림건설 등 한남3구역 재개발 사업을 놓친 건설사들이 대기중인 한남뉴타운 시공권 유치에 사활을 걸 것으로 전망된다.

24일 정비 업계에 따르면 한남2ㆍ4ㆍ5 구역중 3구역에 이어 가장 먼저 추진될 구역은 2구역이 손꼽히고 있다. 실제 한남2구역 재개발조합은 최근 용산구청에 건축심의안을 접수했다. 2012년 6월1일 조합설립인가를 받은지 8년만이다. 건축심의란 일정 규모 이상의 건물을 지을 때 인허가에 앞서 도시미관과 공공성 확보 등을 따져보는 것으로 조합설립 후 사업시행인가를 받기 전 가장 중요한 절차다.

한남2구역은 보광동 271-3 일대 11만5005㎡로 향후 재개발을 통해 1537가구의 아파트가 들어설 계획이다. 사업 속도는 한남뉴타운 내 한남3구역 다음으로 가장 빠르다. 최근 한남3구역 입찰에 참여한 국내 건설사들이 특화설계 등 개발 초안을 공개하자 이에 고무돼 사업에 박차를 가하고 있다. 한남2구역 한 조합원은 "최근 한남뉴타운에 건설사 직원들이 자주 오가고 개발 밑그림이 담긴 광고전단 등을 보며 주민들이 자극받고 있다"라며 "한남2구역은 이태원역과 가깝고 용산공원 접근성이 뛰어나 개발이 완료되면 입지 면에서 가장 주목받을 것"이라고 말했다.

한남2구역 조합이 사업을 가속화시키는 다른 원인으로는 오는 9월 시행 예정인 '재개발 사업시 임대주택 의무공급 비율 최대 30%' 룰을 피하기 위한 점도 들수 있다. 지난 16일 국무회의를 통과한 '도시 및 주거환경정비법 시행령' 개정안에 담긴 이 룰을 적용받지 않기 위해서는 8월 말까지 사업시행인가를 받거나 인가 신청서를 제출해야만 한다. 다만, 조합 측은 시간이 촉박해 이 규제를 피할 가능성이 크지 않다는 입장이다. 한남2구역 조합 관계자는 "서울시 의견을 최대한 반영한 건축심의안을 접수했지만 바로 통과될지는 알 수 없는 일"이라며 "규제 회피 여부는 조합 의지와 무관하다"고 설명했다.

한남4구역은 남아 있는 한남뉴타운 사업중 가구 규모로는 가장 크다. 보광동 360 일대 11만9510㎡를 2595가구 아파트로 재개발하는 사업장이다. 2015년 1월 조합을 설립하고 2018년 11월 재정비 촉진계획 변경안을 서울시에 제출해 인가를 기다리고 있다. 최근 논란이 됐던 신동아아파트를 철거키로 결정하면서 사업에 탄력이 붙었다. 현재 조합장 공석으로 선거관리위원을 모집하는 등 조합 집행부 구성을 진행하고 있다. 보광동 A공인중개소 관계자는 "4구역은 타 구역에 비해 지분쪼개기가 거의 없고 조합원 수가 적어 일반분양 물량이 가장 많다"며 "투자수익성이 좋아 사업 진행은 문제 없을 것"이라고 말했다.

한남5구역은 현재 조합이 재정비 촉진계획 변경안을 준비하고 있어 사업 추진에 탄력이 붙을 것으로 보인다. 이 사업장은 동빙고동 60 일대 18만6781㎡로 2359가구 아파트가 예정됐다. 서울시는 한남4ㆍ5구역이 나란히 붙여있는 만큼 두 구역의 연계성을 높이는 방향으로 공공건축가와 함께 향후 재정비 촉진계획 변경인가를 고시한다는 계획이다.

정비업계에서는 2ㆍ4ㆍ5구역 등 한남뉴타운 재개발 사업이 입지가 탁월하고 사업성이 좋아 향후 다수의 건설사들이 수주 입찰에 뛰어들 것으로 보고 있다. 정부 규제로 갈수록 정비사업장이 줄어드는 상황에서 덩치가 큰 한남뉴타운 재정비 사업권 유치가 재정비 사업의 판도를 바꿀 가능성이 높기 때문이다. 업계 관계자는 "한남3구역을 수주한 현대건설은 이 지역에서 추가 수주를 노리고 있다"며"GS건설과 대림산업, 대우건설, 롯데건설 등도 사업권을 따내기 위해 준비를 하고 있다"고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr