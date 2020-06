이천·수원·용인·화성·평택, 반도체 부진에 '지방소득세' 최대 82% 급감

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이천·수원·화성·용인·평택 등 경기도내 기초 지방자치단체들이 반도체 산업 부진으로 올해 법인지방소득세가 30%가량 감소할 것으로 나타났다.

경기도는 2019년 귀속 법인소득에 대한 법인지방소득세 신고기간을 운영한 결과 징수목표액 1조6197억원의 95.42% 규모인 1조5455억원이 신고됐다고 24일 밝혔다.

이는 2018년 귀속 법인소득세 2조1856억원 대비 6401억원(29.29%)이 감소한 것이다. 도는 지난해 반도체 가격 하락 등으로 인한 기업의 실적 부진이 지방소득세 감소 주요 원인으로 꼽았다.

SK하이닉스가 있는 이천시의 경우 지난해 신고세액 3555억원에서 올해는 634억원으로 82.17% 감소했다. 또 반도체 사업이 큰 비중을 차지하는 수원시(43.73%), 화성시(32.42%), 용인시(28.20%), 평택시(28.42%) 등도 두 자릿수 감소세를 보였다.

법인지방소득세는 법인세 납세의무가 있는 법인이 이듬해 4월 말까지 관할 지방자치단체에 납부하는 시ㆍ군세로 지방 세수에 큰 비중을 차지한다.

올해는 코로나19 피해 극복을 위해 사업에 어려움을 겪는 법인에 대해 납기를 연장하기로 해 272개 법인이 신청한 71억원의 납기일을 최대 6개월까지 연장했다.

