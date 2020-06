활짝 웃은 뉴욕증시‥미중 불확실성 해소·경제지표 호조(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕 증시가 미중 무역합의 폐기에 대한 우려가 사라진데다 경제 지표가 호조를 보이며 상승세를 보였다. 나스닥 지수는 또다시 사상최고 기록을 썼다.

23일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 131.14포인트(0.5%) 상승한 2만6156.10에, S&P 500 지수는 13.43포인트(0.43%) 오른 3131.29에, 나스닥은 74.89포인트(0.74%) 상승한 1만131.37에 거래를 마감했다.

이날 발표된 경제지표는 긍정적이었다. 마킷이 발표한 6월 미 제조업 PMI는 49.6으로, 전월 확정치39.8보다 큰 폭 올랐다. 최근 4개월 이내 최고치다. PMI는 50을 넘으면 확장을, 이하면 위축을 의미한다. 서비스업 PMI도 46.7로 전월 37.5대비 큰폭의 상승세를 보였다.

5월 신규주택 판매도 전월 대비 16.6% 급증해 시장 전망치 2.7% 증가를 일축했다.

하루전 피터 나바로 백악관 무역ㆍ제조업 정책국장이 폭스뉴스와 인터뷰하며 미중 무역합의가 폐기됐다고 한 발언은 오히려 시장에 안도감을 안겼다. 나바로 국장이 스스로 자신의 발언이 잘못됐다고 해명한데다 도널드 트럼프 대통령도 트위터를 통해 "중국과의 무역 합의는 완전히 온전하다(fully intact)"고 언급한 만큼 향후 이와관련 예상되는 불확실성은 대폭 축소됐다는 평가다.

스티븐 므누신 재무장관은 이날 블룸버그 통신 주최 화상세미나에서 오는 7월에 추가 부양책이 나올 수 있다고 예상했다. 그는 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에도 불구하고 새로운 경제활동 중단 조치는 없을 것임을 강조하고 연내에 경기침체에서 탈출할 수 있을 것이라고 강력히 주장했다. 워싱턴포스트도 트럼프 대통령이 추가 경기 부양책 마련은 측근들에게 지시했다고 소식통을 인용해 보도하기도 했다.

하루전 세계개발자콘퍼런스(WWDC)를 통해 탈 인텔을 선언하며 자체 제작 CPU 사용을 발표한 애플 주가는 이날 2.13% 오르며 뉴욕증시 상승을 이끌었다.

국제유가는 4거래일 만에 하락했다. 8월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 0.9%(0.36달러) 내린 40.37달러에 거래를 마쳤다.

국제 금값은 2012년 이후 최고치를 기록했다. 8월 인도분 금은 전 거래일보다 온스당 0.9%(15.60달러) 오른 1782달러를 기록했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr