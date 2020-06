경남도, 청년 공유주택 '거북이집 2호' 추진

23일 김해시와 경남개발공사 등 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 23일 김해시와 경남개발공사, 중흥건설(주) 등과 청년 공유주택 공급 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

민간참여형 청년 주택인 ‘거북이 집 2호’는 청년의 주거비 부담완화와 주거환경 개선 등을 위한 것으로, 특히 청년수요가 많은 김해지역에 민간기업과 함께 청년 주택을 공급하는 사업이다. 민간소유 노후주택 리모델링을 지원해 주는 사업으로, 지원받은 집주인은 6년간 대학생, 취업준비생, 사회초년생 등의 청년에게 주변 시세의 반값으로 주택을 임대할 수 있다.

이번 협약으로 경남도와 김해시는 청년 주택 사업비 각 5000만원을 지원하고, 사업계획 수립과 대상지 발굴 등을 추진하게 된다.

박종원 경제부지사는 “이번 청년 주택 사업에 공공기관뿐만 아니라 민간기업도 참여해 청년 주택 공급이 더 원활히 진행될 것이라고 기대한다”며 “도는 앞으로도 청년이 원하는 맞춤형 주거복지를 확대하고 희망을 주는 일자리를 창출을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

