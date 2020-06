[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 강동구 <4급 승진>▲총무과 이상용 <5급 승진>▲자치안전과 박홍우 임동철 ▲복지정책과 조정숙 ▲교통행정과 양승호

