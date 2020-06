한국주택금융공사와 한국감정원, ‘감사’ 손잡아

감사업무 교류 협약 … 감사기법 공유를 통한 자체 감사 역량강화

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF)와 한국감정원(KAB)이 ‘감사’를 놓고 손을 잡았다.

HF공사는 두 기관이 ‘감사역량 강화 및 사회적 가치 실현을 위한 업무협약’을 체결했다고 23일 밝혔다. 다른 기관이지만 감사 기법을 공유하겠다는 뜻이다.

협약은 한국감정원과 감사업무 전반에 대한 유기적 협력체계를 구축해 내부감사 품질을 높이기 위한 것이다. 앞으로 두 기관은 감사 업무 전문성 제고를 위한 감사정보와 전문인력 교류, 공동 워크숍 개최 등 학습활동체계 구축, 내부통제 취약?우수 분야에 대한 상호지원과 정보교류, 사회적 가치실현을 위한 내부감사 품질향상 사례 공유 등 다양한 교류 활동을 진행할 예정이다.

이동윤 주택금융공사 감사는 “협약을 통해 두 기관이 자체감사 역량을 강화하고 공공기관의 사회적 책임을 다하는 계기가 되기를 바란다”면서 “다른 기관의 관점에서 감사 업무를 수행해 보고 이에 따른 업무 객관성을 확보하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr