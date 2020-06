이강덕 포항시장의 임기 반환점 첫 행보는 '전통시장 장보기'

23일 죽도시장서 새마을지도자 전통시장 릴레이 챌린지

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 이강덕 시장이 23일 민선7기 2주년 첫 소통 행보로 죽도시장을 방문, 포항시새마을회가 진행 중인 전통시장 장보기 릴레이 행사에 동참했다고 밝혔다.

이날 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위축된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 포항시새마을회에서 지난 5월 12일부터 매주 릴레이 방식으로 추진하고 있는 이벤트다.

최현욱 새마을회장의 장보기를 시작으로 지목받은 사람이 각각 2명씩을 추천해 릴레이 장보기를 이어간 결과, 10회차인 23일에는 512명이 마지막 장보기에 도전했다. 지금까지 총 누적 장보기 인원은 1024명에 달한다.

특히, 이날 마지막회차는 이강덕 시장이 직접 회원들과 오찬을 함께하며, 지역경제 활성화에 동참해준 새마을회에 감사의 인사를 전했다.

이강덕 시장은 "코로나19 장기화에 따라 소비심리 위축으로 침체된 지역 상가에 활기가 더해지기를 바란다"며 "코로나19 확산방지 및 지역경제 활성화 두 마리 토끼를 잡기 위해 철저한 방역·위생 수칙 준수 및 소상공인 업소 적극 이용에 동참하여 주시기 바란다"고 당부했다.

한편, 포항시는 오는 28일까지 지역경제 소비진작을 위한 '퐝퐝 세일주간'을 지난 20일부터 운영중이다.

