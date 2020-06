헝셩그룹, 중국 마스크시장 진출…"하반기 외형성장 기대"

[아시아경제 유현석 기자] 중국기업 헝셩그룹 헝셩그룹 900270 | 코스닥 증권정보 현재가 740 전일대비 32 등락률 +4.52% 거래량 5,525,405 전일가 708 2020.06.23 13:59 장중(20분지연) close 은 마스크 생산설비 도입과 관련 인증을 완료함에 따라 하반기 본격 매출형성을 위한 영업활동에 나선다고 23일 밝혔다.

헝셩그룹은 지난10일부터 이틀 동안 중국 광저우 방역물자박람회에 참가하며 본격적으로 영업 및 홍보를 시작했다. 생산조건과 관련 인증을 이미 갖췄기에 현재 협의중인 대리상과의 수주가 확정되면 하반기 매출 형성이 본격화될 전망이다. 마스크 사업의 매출총이익률은 기존사업보다 높은 35% 수준으로 수익성 개선에도 도움이 된다는 게 회사 측의 설명이다.

헝셩그룹은 KN95, N95, 의료용 마스크, 일반 마스크의 생산준비 작업과 중국 GB2626-2006인증과 미국 FDA인증도 완료했다. 신종 코로나 바이러스 감염증 대확산과 동시에 마스크 시장 진출을 위해 전문가영입, 설비도입 및 인증신청 등을 발빠르게 준비한 결과다. 완구 생산 및 판매가 주사업인 헝셩그룹은 사업 다각화를 통해 침체된 경영환경 속에서도 성장세를 이어갈 의지다.

마스크 생산설비는 현재 8개의 생산라인을 보유하고 있으며 생산능력은 월 2000만장 이상에 달한다. 지난 4월 FDA인증 취득으로 중국내 판매는 물론 미국 향 수출도 기대된다. 곧 CE인증도 취득예정으로 유럽시장 공략도 가능해질 전망이다. 회사관계자에 따르면 “현재 협의중인 거래처의 수요에 따라 예상할 때 마스크 사업의 하반기 매출은 완구사업 매출에 맞먹는 수준에 이를 수도 있다“며 “어려운 시기인만큼 회사는 더욱 촉각을 세우고 발빠르게 대응하여 시장을 주도해 나갈 것이다.”고 전했다.

한편, 헝셩그룹의 완구사업 실적은 상반기 일시적으로 부진했으나 하반기 코로나 여파 이후 중국 경기 정상화에 따른 매출 회복 및 동계올림픽·패럴림픽 마스코트 수주 물량 증가로 완구사업 실적이 회복될 것으로 예상했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr