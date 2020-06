박찬호, 이젠 ‘벤처투수’라 불러주세요

유니콘 기업 육성 위한 ‘K-유니콘 서포터즈’ 홍보대사 위촉

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 최근 벤처투자자로 변신한 전 메이저리거 박찬호 씨를 K-유니콘 서포터즈 홍보대사로 위촉했다고 23일 밝혔다. 박찬호는 예비 유니콘 기업 홍보를 통한 국내외 투자유치와 글로벌 시장 진출을 지원하고, 청년 스타트업에 대한 멘토 역할을 할 예정이다.

중기부는 홍보대사 위촉 배경으로 야구선수 시절 도전을 통해 역경을 딛고 꿈을 실현한 박찬호의 성공스토리가 유니콘의 성장 과정과 닮아있고, 아울러 지난해부터 스타트업을 육성하는 액셀러레이터 스파크랩의 파트너로 벤처 관련 분야에서 활동하는 점이 고려됐다고 밝혔다. 박찬호를 홍보대사로 위촉한 K-유니콘 서포터즈는 유니콘 성장 단계에서 대형 투자를 촉진하기 위해 발족한 국내 투자기관 간 협업체다. 지난해 11월 운용 규모 상위 벤처캐피탈 24개 모임으로 시작해 현재 은행·자산운용사·증권사·대기업·유니콘 등 50개 기관이 참여하고 있다.

박영선 중기부 장관은 “LA 특파원 시절, 직접 인터뷰했던 박찬호 선수의 활약이 당시 IMF로 고통받던 국민들에게 큰 희망과 응원이 된 일화가 있다”며, “박찬호 선수의 장기인 체인지업 처럼 온 국민이 스타트업과 유니콘기업, 나아가 벤처 생태계에 관심갖는 문화와 환경으로 변화시키는데 큰 활약을 해줄 것”이라고 말했다.

박찬호 홍보대사는 “인생 초반부에 애국심을 갖고 야구선수로 활동했다면, 이젠 벤처투자가로서 선한 영향력을 사회와 접목하고 싶다”며, “홍보대사 활동을 통해 K-유니콘 기업의 활약상을 전 국민께 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr