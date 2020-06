2020년 재산 심사 대상자 265명 심사 의결

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 22일 오전 11시 구청 대회의실에서 ‘제64회 강서구공직자윤리위원회 정기회의’를 개최했다.

이날 위원회는 2020년 재산심사 대상자 265명에 대해 심사 의결했다.

노현송 구청장은 “지금 우리사회는 코로나19로 모두가 힘든 시기인 만큼 공직자로서의 직업윤리의식과 사명감이 보다 더 필요한 시점”이라며 “공직자윤리위원회가 청렴한 강서구정을 위해 힘써주시길 당부드린다”고 말했다.

