마이니치 "한국전쟁 때 日민간인 18명 전투에 참가" - 美극비문서 인용

[아시아경제 정현진 기자] 한국전쟁 당시 일본 민간인 남성 60명이 미군과 함께 한반도로 건너와 이 중 18명이 전투에 참가했다고 22일 마이니치신문이 미국 국립문서기록관리청(NARA)에 소장된 극비 문서를 인용해 보도했다.

마이니치는 이날 '한국에서 일본인 무허가 수송과 사용'이라는 제목의 미 극비 문서를 입수해 이같이 전했다. 보도에 따르면 일본 민간인 60명은 대부분 개전 직후인 1950년 7월쯤 한반도로 이동했고 이듬해인 1951년 1~2월 일본으로 돌아갔다. 마이니치는 일본 민간인의 실제 전투 참가 사실이 새롭게 밝혀졌다고 전했다.

843쪽 분량의 이 문서에는 일본 민간인 60명에 대한 심문 기록이 있었다고 마이니치는 전했다. 이들 중 46명은 10~20대로 가장 많았으며 20세 미만 소년도 18명이었고 그 가운데는 9세 아이도 있었다. 48명은 당시 주일 미군기지 직원이었다. 전쟁 당시 20세였던 우에노 다모쓰는 대전 전투 때 미 24사단의 지휘관인 윌리엄 딘 소장이 북한군에 포위돼 논에 몸을 숨겼다면서 자신이 "몇명의 북한 병사를 죽였는지 모른다"고 진술했다.

극비 문서에는 당시 도쿄도 출신의 12세 소년이 카빈총을 지급받았고 "4~5명은 죽였다고 기억한다"고 진술한 기록과 오사카부 출신의 20세 남성이 7개월 동안 전선에 있었다면서 "15~20명은 죽였다"고 진술한 내용이 포함됐다. 마이니치는 당시 한반도에 온 일본인 민간인 60명 중 1명은 사망하고, 1명은 실종됐다고 전했다.

일본으로 돌아간 이들은 미군 심문 과정에서 한반도 도항 이유에 대해 "(미군) 기지 상관이 권유했다"고 답한 경우가 많았다. 나고야 출신의 당시 9세 소년은 "잡혀갔다"고 진술했다. 마이니치는 "미군이 공식적으로 데리고 간 것이 아니라 개인적인 관계를 이용해정식 허가를 받지 않고 대동했을 가능성이 제기된다"고 분석했다. 심문기록을 보면 한반도로 건너갔던 민간인 대부분이 "도항한 것을 외부에 발설하지 않는다"고 맹세하고 서명도 했다고 마이니치는 전했다.

오누마 히사오 교아이학원 마에바시 국제대 교수는 "한국전쟁 당시 옛 소련과 북한이 유엔(UN)에 '일본인들이 유엔군으로 참전하고 있다'고 비난했지만, 직접 전투에 참여한 일본인의 공적 자료를 발견되지 않았다"면서 "좀 더 자세히 조사할 필요가 있다"고 밝혔다.

