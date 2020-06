함안군, 함안사랑상품권 맞춤형 이벤트 변경 실시

1차 제로페이 인증샷, 2차 가맹점 이벤트로 나눠

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 군민 참여도를 높이고 지역상권 활력을 제고를 위해 ‘힘내라 HamAn!!’ 함안사랑상품권 맞춤형 이벤트를 기존내용에서 변경해 실시한다고 22일 밝혔다.

이번에 변경 시행되는 맞춤형 이벤트 중 1차 제로페이 인증샷 이벤트는 7월 1일~8월31일까지 진행한다. 군 관내 제로페이 가맹점에서 제로페이로 결제 인증한 군민 중 10만원 이상 합산 결제한 군민에게 선착순으로 1만원의 함안사랑상품권을 지급하는 방식이다.

1차 이벤트는 월 1회 참여 가능하며 가맹점 제한은 없고, 제로페이 결제목록을 군 홈페이지에 올려야 하며 군 홈페이지에서 개인정보동의 후 참여할 수 있다.

2차 함안사랑상품권 가맹점 이벤트는 8월31일까지 진행한다. 함안사랑상품권 가맹점에서 월 합산으로 10만원 이상 결제를 한 군민에게 선착순으로 1만원의 상품권을 지급하는 방식이다. 월 1회 참여 가능하며 역시 가맹점 제한은 없고, 군 홈페이지에서 개인정보동의 후 참여할 수 있다.

함안사랑상품권 맞춤형 1·2차 이벤트와 관련한 기타 자세한 사항은 군 경제 기업과 상공지원 담당을 통해 문의할 수 있다.

함안군 관계자는 “이번 이벤트 이외에도 앞으로 축제와 문화, 관광 등과 연계한 방식으로 함안사랑상품권을 활용한 맞춤형 이벤트를 계속해서 진행할 계획이다”며 “지역상권을 살리는 이번 이벤트에 군민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

