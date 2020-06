수젠텍, 시간분해 방식으로 진단키트 형광신호 측정 특허

[아시아경제 오주연 기자] 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 25,750 전일대비 2,850 등락률 +12.45% 거래량 2,964,549 전일가 22,900 2020.06.22 11:05 장중(20분지연) close 은 시간분해 방식을 사용해 진단키트의 형광신호를 측정하는 시간분해 형광신호 분석장치 및 기술에 관한 특허권을 취득했다고 22일 공시했다. 회사 측은 "이번 특허 기술을 적용해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항원 신속진단키트를 측정하는 소형 현장진단(POCT) 기기를 사업화할 계획"이라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr