제주항공 모바일앱 리뉴얼…항공권 예매부터 탑승까지 빠르게

UI·UX 중심 모바일 앱 개선

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공은 더 쉽고 편리한 서비스를 위해 사용자 환경(UI)과 사용자 경험(UX)을 중심으로 모바일 애플리케이션을 개선했다고 22일 밝혔다.

이에 따라 제주항공은 기본 컬러를 기존 오렌지색에서 흰색으로 변경해 눈의 피로도를 줄이고 모바일 콘텐츠의 가독성을 높였다. 아울러 메인화면 하단엔 홈, 예매, 모바일 탑승권, 부가서비스 등 주요메뉴를 고정해 예매부터 탑승까지 더 쉽고 빠르게 이용토록 했다.

이밖에도 제주항공은 이번 개선을 통해 예매 완료 후 사전좌석 및 추가 수하물 구매, 기내식 주문, 면세품 예약, 여행자보험 신청 등 부가서비스 까지 한번에 가능도록 했으며, 메인화면에서 바로가기 해시태그를 통해 개인 맞춤화 서비스도 제공한다.

제주항공 관계자는 "사용자 입장에서 더 쉽고 간편한 서비스를 제공하기 위해 지속해서 개선해 나갈 것"이라고 말했다. 한편 제주항공의 이번 개선은 안드로이드 앱에 우선 적용됐으며 향후 IOS 앱으로도 적용될 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr