北, 대남 삐라 1200만장 준비 "응징 보복의 시각"

"역대 최대규모 삐라 투쟁" 예고

NLL서 살포시 군사적 충돌 우려도

북한이 대남 삐라(전단) 1200만장과 풍선 3000개를 비롯한 살포 수단이 준비됐다며 응징과 보복의 시간이 조만간 펼쳐질 것이라고 22일 경고했다.

조선중앙통신은 이날 '분노의 격류, 전체 인민의 대적 보복 열기' 제목의 '보도'에서 "중앙의 각급 출판인쇄기관들에서 1200만장의 각종 삐라를 인쇄했다"며 "22일 현재 3000여개의 각이한 풍선을 비롯해 남조선 깊은 종심까지 살포할 수 있는 여러 가지 살포기재·수단이 준비됐다"고 전했다.

통신은 "역대 최대 규모의 대적 삐라 살포 투쟁을 위한 준비가 끝나가고 있다"며 "응징 보복의 시각은 바야흐로 다가오고 있다"고 경고했다.

통신은 "각 도·시·군 인쇄공장에서도 수백만장의 대적삐라를 추가 인쇄하기 위한 준비를 다그치고 있다"며 추가 인쇄에 나설 것을 밝혔다.

이어 "삐라와 오물 그것을 수습하는 것이 얼마나 골치 아픈 일이며 기분 더러운 일인가 하는 것을 한번 제대로 당해봐야 버릇이 떨어질 것"이라며 "남조선은 고스란히 당해야 한다"고 주장했다.

또 대남전단 살포의 정당성을 강조하며 "대적 삐라 살포 투쟁 계획은 막을 수 없는 전인민적, 전사회적 분노의 표출"이라고 덧붙였다.

다만 구체적인 살포 시점은 명시하지 않았다. 노동당 중앙군사위원회 승인을 받는 대로 접경지역에서 전단 살포를 실행할 것으로 보인다.

당장 6·25 한국전쟁 70주년 행사가 예정된 25일에 대남전단을 뿌릴 것이라는 관측도 나온다.

대남전단 살포 예고는 북한이 지난 4일 김여정 노동당 제1부부장 담화를 통해 대북 전단 살포를 비난한 이래 나온 3번째 조치다.

북한은 9일 정오를 기점으로 모든 남북 간 통신연락선을 차단했으며, 16일에는 개성 남북공동연락사무소를 폭파했다.

이어 총참모부가 "전선에서 대남 삐라 살포에 유리한 지역을 개방하고 우리 인민의 대남삐라 살포 투쟁을 군사적으로 철저히 보장할 것"이라고 밝혔다.

북한은 20일 문재인 대통령 얼굴과 함께 비방하는 문구를 담은 대남전단 실물을 공개하며 전단 살포 의지를 드러냈다.

이에 통일부가 즉각 유감을 표시했지만, 북한 노동당 통일전선부는 이튿날 대변인 담화를 통해 대남전단 살포 계획을 변경할 의사가 없다고 강조한 바 있다.

한편 북한 주민과 군인이 대남 전단 살포를 위해 접경지역까지 진출하고 남측이 감시 및 대응하는 과정에서 우발적 충돌이 일어날 수 있다는 우려도 커지고 있다.

북한군 총참모부는 지난 17일 "인민들의 대남삐라 살포투쟁을 군사적으로 철저히 보장"하겠다고 했다. 살포 작업을 하는 주민과 군인들을 보호하고자 개인화기를 소지한 무장 병력이 접경지대로 진입할 가능성이 크다. 살포 과정에서 자칫 우발적 충돌이 발생할 수도 있다.

특히 서해상에서의 충돌을 우려의 목소리가 크다.

북한이 해상에서 대남삐라 살포를 단행할 경우, 이는 서해 북방한계선(NLL)에서 벌어질 가능성이 높다. 북한 어민과 북한군이 뒤섞여 NLL로 접근하면 남북 간 군사적 대치가 불가피하다. 또는 북한 선박이 해류에 의해 의도치 않게 NLL에 근접할 경우가 발생할 수도 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr