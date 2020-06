경기도, 기술닥터제 대폭 강화한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '기술닥터제'를 대폭 강화한다.

기술닥터는 중소기업의 기술적 어려움을 전문가가 직접 방문해 해결해 주기 위해 2009년 경기도가 처음 도입했으며 대학 교수, 국가 출연 연구소 연구원, 기술사 출신 등으로 '전문인력 풀(Pool)'을 운영하고 있다.

도는 올해 기술닥터 사업의 공정성과 효과를 높이기 위해 운영방식을 대폭 개편하기로 하고 전문인력 365명을 새로 위촉했다고 22일 밝혔다.

도는 올해부터 이들 전문인력 위촉을 사업수행 기관인 경기테크노파크 원장에서 경기도지사로 전환했다.

또 전문인력 1인당 컨설팅 기업을 10개 이내로 제한해 효율성을 제고하고, 적극적인 활동을 독려하는 차원에서 우수 기술닥터에 대한 혜택을 주기로 했다.

도는 이번 356명 위촉을 시작으로 분기별로 기술닥터를 추가 위촉해 전문인력 풀을 확대해 나갈 계획이다.

최병길 도 과학기술과장은 "기술닥터 전문인력 위촉의 주체를 도지사로 격상해 위상을 높인만큼 보다 공정하고 효과 있는 사업이 되도록 노력하겠다"며 "국내 최고의 전문가들로 인력풀을 구성해 실질적인 기술지원 성과를 도출하는데 전력을 다할 것"이라고 설명했다.

