中, 경기부양 6대 정책으로 코로나 극복 나섰다

중국의 강력한 내수 확대 전략이 우리 기업에게 기회로 작용할 것이라는 주장이 나왔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 22일 발표한 '2020년 중국의 6대 정책 방향과 시사점'에 따르면 올해 1분기 중국의 경제성장률은 ?6.8%로 전 분기 대비 12.8%p 급락했다. 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD) 등도 올해 경제성장률 전망치를 대폭 하향 조정했다.

이에 따라 중국 정부는 지난 5월 21~28일 동안 열린 전국 양회에서 ▲중소기업 지원 ▲시장 및 정부 혁신 ▲내수 확대 ▲대외개방 및 협력 ▲고용·민생 안정 ▲환경·에너지 관리 등을 하반기 6대 정책 방향으로 삼고 재정적자 확대, 특별국채 및 지방채권 발행 등 6조3500억 위안의 대규모 경기부양책을 내놓았다.

보고서는 “중국 경제는 고속 성장에서 고품질 성장 단계로 변모해왔다”면서 “앞으로도 속도보다는 혁신과 효율을 위한 정책과 내수 및 민생 안정을 중심으로 한 안정적인 경제·사회 발전을 뜻하는 ‘온중구진(?中求?)’ 기조를 유지할 것”이라고 말했다.

보고서는 이어 “이번 경기 부양책 중 소비 및 유효투자 진작을 통한 내수 확대 전략에 주목해야 한다”면서 “자동차·가전제품 등 내구재 교체 수요와 데이터 경제 기반 혁신 제품 및 서비스 수요가 급증하고 이커머스·O2O(Online-to-Offline) 서비스 등 온라인 채널을 중심으로 내수 경기가 점차 회복될 것”이라고 내다봤다.

박소영 무역협회 수석연구원은 “중국의 인공지능(AI)·빅데이터 등 연구개발(R&D) 강화는 우리 기업과의 경쟁을 심화시킬 수 있지만 협력을 통한 신시장 진출 기회로 작용할 수도 있다”면서 “6대 정책 방향에 대한 이해를 바탕으로 한 전략적인 접근이 필요하다”고 말했다.

