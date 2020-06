'집사부일체' 엄정화 "키토제닉 식단으로 건강한 다이어트 했다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 엄정화가 건강하게 체중 감량을 할 수 있는 방법으로 '키토제닉 식단'을 공개했다.

21일 방송된 SBS '집사부일체'에서는 멤버들이 감나무를 심는 사이 양세형은 엄정화를 도와 저녁 준비를 하기로 했다.

엄정화는 "요즘 저탄고지(저탄수화물, 고지방) 식단을 한다. 키토제닉 다이어트라고 한다"라고 밝혔다. 그는 탄수화물이 없는 김밥, 빵가루 없는 돈가스, 떡 없는 떡국을 만들겠다고 했다.

이날 엄정화는 고형 곤약쌀과 불린 곤약쌀, 일반 쌀 10분의 1 만큼만 넣고 밥을 지었다. 그러더니 곤약 김밥을 만들었다.

엄정화는 "내가 최고의 비율을 알았다"라며 곤약쌀과 쌀을 적절한 비율로 섞어 밥을 만들었다.

양세형은 "진짜 알려달라. 제가 제일 좋아하는 밥이다. 이 밥이면 평생 먹을 수 있다"고 밝혔다.

또, 엄정화는 "빵가루 대신 돼지껍질 튀김가루를 넣으면 된다"고 저탄고지 돈가스를 만들어냈다.

이어 그는 "살이 빠졌다기보다 내가 수면제를 오래 먹었는데, 이걸 하고 수면제를 끊었다"면서 "호르몬 균형도 맞추고 건강도 생각해서 하게 된 거다"라고 설명했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr