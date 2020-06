[아시아경제 이광호 기자]<전보>

◆팀·과장급

▶정책관리과장 이승민 ▶갈등관리팀장 권예진 ▶행정관리총괄과장 이용주 ▶법무행정팀장 박은경 ▶통일안보정책과장 김종진 ▶성과관리운영팀장 김병준 ▶규제기획과제팀장 이헌우 ▶사회규제심사2과장 송헌규 ▶재정기후정책팀장 조민호 ▶보건정책과장 김성훈 ▶건강정책팀장 유경호 ▶고용정책과장 백승일 ▶언론홍보행정관 유승표 ▶뉴미디어행정관 김기출 ▶국가기후환경회의(파견) 이가형

