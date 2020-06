'전참시' 김호중, 아침부터 9첩 반상…"팬들이 다이어트 반대 많이 해"

[아시아경제 박희은 인턴기자] '트바로티' 김호중이 남다른 먹성으로 친근한 매력을 뽐냈다.

20일 방송한 MBC '전지적참견시점'에서 매니저는 김호중을 깨우는 일로 하루를 시작했다. 그는 까치집 머리와 퉁퉁 부은 얼굴로 일어난 김호중을 보고 "왜 이렇게 부었냐?"라고 물었다. 이에 김호중은 "부은 게 아니라 자면서 미덕을 쌓은 거야. 공기만 먹어도 이렇다"고 너스레를 떨었다.

매니저는 소파에서 다시 아침잠에 빠진 김호중을 보며 "잠이 많다기보다 불규칙한 생활을 하다 보니까 잠이 깨는 데 시간이 오래 걸린다"고 설명했다.

이후 김호중의 아침은 9첩반상으로 시작했다. 그는 전국 각지에서 보내준 팬들의 김치와 밑반찬을 성실히 먹었다. 그의 아침 반찬은 잡채와 오리고기 볶음 명란젓갈 간장게장 등으로 구성돼 있었다.

또한, 김호중은 "짜장라면에는 갓김치, 삼겹살에는 묵은지, 칼국수 고들빼기, 그냥 밥에 물 말았을 때 진미채 볶음을 고추장 찍어 먹는 게 맛있다"며 남다른 지식을 뽐냈다.

김호중의 먹성은 계속됐다. 매니저는 차 뒤에 타려는 김호중을 조수석에 앉혔다. 그 이유는 뒤에 있는 간식 박스 때문이었다.

매니저는 "호중이가 허기를 잘 못 참는다. 뭐 없나 늘 두리번댄다. 사탕이나 초콜릿을 찾는다"면서 "팬들은 다이어트 반대가 많다. 저렇게 복스럽고 예쁜데 우리 호중이 기죽으면 안 된다고 하시면서 넘치게 챙겨주신다"고 전했다.

매니저는 김호중을 향해 아이돌이 마신다는 붓기 빠지는 녹차+레모네이드 차를 제조해서 만들어 건넸다. 김호중은 매니저가 만든 차를 한 번에 들이켰다. 이에 MC들은 "매니저님 덕분에 지금 정도 유지하는 것 같다"고 감탄했다.

