울산 울주군, 전국 최초 통합비상발령 시스템 구축

기상청 기상정보 연계해 기상특보 시 자동으로 비상 발령

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 여름철 예상치 못한 기상특보에 대비하는 통합비상발령시스템이 전국에서 처음으로 울산 울주군에 구축됐다.

이 시스템은 지구 온난화 등으로 빈번히 발생하는 기상이변에 대비하는 것으로 심야 시간에 집중호우가 발생하면 비상 발령, 상황 전파 등 신속하게 대응하는 체계이다. 기상청의 기상정보와 연계해 기상특보 시 자동으로 비상 발령이 가능하도록 설계됐다.

울주군은 전국에서 처음 구축된 이 시스템은 실시간으로 기상특보 정보를 수집해 미리 설정된 기상특보 기준에 따라 재난 발생 시 오차 없이 비상을 발령해 지역재난안전대책본부 소집과 비상근무 발령 등 신속한 초동대응이 가능하다고 22일 밝혔다.

내부 행정망과 연계돼 있어 직원의 비상연락망을 별도로 수집할 필요가 없어 행정 업무에도 다양하게 활용할 수 있다.

울주군 관계자는“지난 4월 시스템 구축을 완료하고 대략 한 달간 시범운영을 통해 여름철 자연재난 대책기간인 5월 15일부터 실전에 도입해 지난 6월 13일~14일 남부지방의 야간 호우특보 시 성공적으로 활용했다”고 말했다.

이선호 울주군수는 “이 시스템은 대한민국의 축소판과 같은 울주군의 다양한 재난에서의 경험이 만들어낸 결과물로 본다”며, “신속한 초기 대응으로 확보한 골든타임이 군민의 생명과 재산을 보호하는데 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr