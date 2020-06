충남, 내년 정부예산 반영액 ‘올해보다 1조 증액’

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 내년 정부예산 부처 반영액을 올해보다 1조원 증액했다.

21일 도에 따르면 도의 내년 정부예산 부처 반영액은 7조4075억원으로 올해 6조3948억원보다 1조127억원 늘었다.

주요 반영(증액)분야는 사회기반시설(SOC), 해양, 연구개발(R&D) 등이다.

분야별 세부사업 및 예산에서 사회기반시설 분야의 계속사업은 ▲서해선(홍성~송산) 복선전철 5020억원 ▲아산~천안고속도로 건설 600억원 ▲장항성 개량 2단계 건설 349억원 ▲세종∼안정 고속도로 2951억원 등이 신규사업은 ▲성환-입장 국지도(70호) 건설 5억원 ▲우성-이인 국지도(96호) 건설 1억5000만원 ▲장척-목현 국지도(96호) 1억5000만원 등이 각각 포함됐다.

해양분야 계속사업은 ▲해양바이오 산업화 인큐베이터 16억7000만원 ▲해양바이오뱅크 43억원 ▲태안 해양치유시범센터 25억원 ▲대산항 관리부두 조성 160억원 ▲장고항 건설 50억2000만원 등이 반영되고 신규 사업은 ▲해양바이오 수소 실증플랜트 고도화 연구 36억원 ▲웅도 갯벌생태계 복원 3억5000만원 ▲남당항 환경 개선 20억원 등이 목록에 담겼다.

연구개발 분야는 계속사업에 ▲디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축 585억원 ▲자동차 대체부품 인증센터 208억4000만원 등이 신규 사업에 ▲차세대 분말 소재부품개발 지원센터 구축 15억3000만원 ▲이차전지 소재부품 성능평가 기반 구축 47억6000만원 등이 포함됐다.

이밖에 도는 충남 광역권 환경교육연수원 건립에 5억원, 한반도 생태축 연결·복원에 8억4000만원, 충청유교문화권 광역관광개발에 148억5000만원 등의 예산을 반영했다.

도는 이달부터 8월까지 진행되는 기획재정부 예산 심의단계에서 도정 현안사업이 최대한 반영될 수 있도록 지역 국회의원과 공조를 강화하고 효율적 대응을 위해 역량을 집중할 계획이다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr