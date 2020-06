2021년도 서초구 주민참여예산 제안사업 접수

권역별로 예산 배분 지역현안 및 숙원사업 적극적으로 반영...포스트코로나 시대, 변화된 일상에 주민들 다양한 목소리 담을 수 있도록 많은 참여 기대

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 6월22일부터 7월24일까지 2021년도 주민참여예산 제안사업을 신청 받는다.

주민참여예산은 예산과정에 주민을 참여시켜 재정운영의 투명성과 책임성을 높이고자 하는 민주주의 제도다.

대상사업은 주민 선호도가 높은 생활공감형사업, 동별 현안사업 등 내년 예산편성 시 반영을 희망하는 서초구 사업, 서초구 주민이나 구 소재 직장인, 학생이면 누구나 제안할 수 있다.

사업제안은 온라인은 서초구 홈페이지를 통해 오프라인은 구청 혹은 동 주민센터에 우편으로 하면 된다.

구는 지난해 제안사업 공모를 통해 생활공감형 주민친화 사업을 선정해 올해 예산에 반영했다.

대표적으로 ▲보행자 교통사고가 잦은 횡단보도에 LED 유도등을 바닥에 설치하는 선진국형 교통안전시설 서초 활주로형 횡단보도 ▲남부종합시장 빛 개선사업 등이 선정된 사업이다.

접수된 주민제안사업은 주민참여예산위원회 및 동 지역회의 1차 심사를 거친 후 최종 투표를 통해 9월경 확정되는데 올해는 주민들의 코로나에 대한 우려와 불안감을 덜어내기 위해 모든 과정을 비대면으로 진행하기로 했다.

총 30억을 편성하는 이번 참여예산은 세대수와 면적에 따라 권역별로 배분, 지역현안 및 숙원사업이 골고루 반영될 수 있게 할 예정이다.

조은희 서초구청장은“신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 변화된 일상에 대한 불편함을 주민들의 집단지성으로 해결할 수 있는 기회가 되길 바란다”며“많은 참여를 기대한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr