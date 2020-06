'아는 형님' 이봉근, 송승헌+이수근 닮은꼴?…비교해 보니

[아시아경제 김정호 기자] 국안인 이봉근이 배우 송승헌과 개그맨 이수근의 닮은 꼴로 주목 받아 눈길을 끌고 있다.

20일 오후 방송된 종합편성채널 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에서는 영화 '소리꾼'의 주연 배우 이유리와 국악인 이봉근이 전학생으로 등장하는 모습이 전파를 탔다.

이날 멤버들은 이봉근의 뚜렷한 이목구비를 보고 "송승헌을 닮은 것 같다"라고 말했다.

이를 본 강호동은 "송승헌과 이수근을 섞으면 이봉근이다"라고 밝혀 모두를 폭소케했다.

이봉근은 문화체육관광부장관 표창과 국악대상 연주상을 수상한 경력이 있다. 이에 이유리는 이봉근을 ‘국악계 아이돌’로 소개하기도 했다.

이유리는 "감독님이 예전에 2006년 출연한 '사랑과 야망'을 보고 나를 써야겠다고 마음 먹었다더라"며 "감독님이 그렇게 말씀하시길래 배역도 묻지 않고 수락했다"고 말했다.

이어 "그런데 감독님을 제외한 모든 사람이 '연민정이 왜 여기나오냐'고 반대했다. 이봉근과 나를 모두 반대했다. 그런데 감독님이 1년 동안 설득해서 출연하게 됐다"고 영화 출연에 대한 후일담을 전했다.

