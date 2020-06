황보라, 숨겨진 가정사 고백 "나는 할머니·할아버지가 두 분"

[아시아경제 허미담 기자] 배우 황보라가 자신의 가정사를 공개했다.

황보라는 18일 자신의 인스타그램을 통해 "우리 아빠는 아버지가 두 분이시다. 큰할아버지, 할아버지. 할아버지의 동생이 아들을 못 낳아 가장 마늘을 잘 다듬고 여성스럽고 순둥이인 우리 아빠가 양자로 보내졌다고 하셨다"고 말했다.

이어 "그래서 난 할머니도 두 분, 할아버지도 두 분이다. 두 분 다 나는 똑같이 소중하다. 나이가 들수록 조상님께 잘해야겠다는 생각이 든다"며 "우리 할아버지, 증조 남양할머니께서 나를 업어 키우셨다. 그래서 내가 지금 이렇게 바르고 착하게 자랐나 보다"고 덧붙였다.

그러면서 황보라는 "얼마 전 꿈에는 남양할아버지도 나오셨는데 늘 팔베개 하고 잤던 기억이 난다. 살아계신 할머니께 잘해드려야겠다"고 했다.

한편 황보라는 배우 하정우의 동생 차현우와 6년째 열애 중이며, 최근에는 SBS 드라마 '하이에나'에서 심유미 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

다음은 황보라 글 전문.

우리 아빠는 아버지가 두분이시다 큰할아버지 할아버지 할어버지의 동생이 아들을 못낳아 가장 마늘을 잘 다듬고 여성스럽고 순둥이인 울아빠가 양자로 보내셨다고 하셨다 그래서 난 할머니도 두분 할어버지도 두분이시다 두분다 나는 똑같이 소중하다 나이가 들수록 더더 조상님께 잘해야겠다 생각이든다 우리할아버지 증조 남양할머니께서 나를 업어키우셨다 그래서 내가 지금 이렇게 바르고 착하게 자랏나보다 이빨할아버지가 보고싶다 그리고 얼마전꿈엔 남양할어버지도 나오셨는데 늘 팔베개 하고 잤던 기억이 난다 ㅜㅜ살아계신 할머니께 잘해드려야겠다

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr