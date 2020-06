반려동물 산업 성장…펫 소형가전·가구 인기

[아시아경제 문혜원 기자] 최근 저출산 문제와 1인 가구의 급증 등 사회적 변화에 따라 반려동물을 키우는 가정이 늘면서 관련 산업 시장이 확대되고 있다. 한국농촌경제연구원은 국내 반려동물 산업 규모가 올해 3조3000억원으로 성장할 것으로 예측한데 이어, 오는 2027년에는 6조원 규모로 커질 것으로 전망한다.

스탠리블랙앤데커의 라이프 스타일 가전제품 선도 브랜드 ‘블랙앤데커’는 최근 반려동물과 함께하는 펫팸족의 고민을 반영한 ‘펫 브러쉬 무선 진공청소기(SVJ520BFSP)’ 제품을 출시했다. 이 제품의 가장 큰 특징은 펫 비터바와 펫 파워헤드가 장착돼 있다는 점이다.

펫 비터바는 서로 엉켜 쉽게 떨어지지 않는 반려동물의 털과 사료를 강력하게 흡입할 수 있도록 특화되어 설계된 헤드다. 펫 파워헤드는 청소 공간과 사용 환경에 따라 강약으로 흡입력 조절이 가능하며, 디스플레이를 통해 흡입력 강도를 간편하게 확인할 수 있다. 필요에 따라 흡입력 조절이 가능해 빠르고 손쉽게 청소가 가능하다.

블랙앤데커 관계자는 “반려동물을 가족 구성원으로 생각하는 펫팸족을 위해 반려동물을 키우는 가정에서 꼭 필요로 하는 기능을 더한 펫 브러쉬 무선 진공청소기가 꾸준히 인기를 얻고 있다”고 말했다.

한샘은 지난 17일 국내 생활가구 브랜드 ‘세레스홈’과 공동으로 개발한 반려동물 가구 ‘마레’ 라운드 테이블과 스툴을 선보였다.

마레 라운드 테이블과 스툴은 사람과 반려동물이 함께 쉬고, 일하고, 놀 수 있도록 반려동물의 생활 패턴을 연구해 반영한 제품이다.

라운드 테이블은 상판 넓이 75cm로 원룸 등 공간의 제약을 받지 않고 부담 없이 사용할 수 있도록 제작됐다. 스툴 하부에는 별도의 수납 공간을 마련해 손에 자주 닿는 책, 리모콘 등 생활용품들을 놓아두거나, 반려동물들이 쉴 수 있는 공간으로 활용 가능하다. 색상은 화이트, 라이트 그레이, 딥 그레이 세 종류가 있으며, 가구 장인이 직접 손으로 페인팅해 내추럴한 감성까지 담았다.

반려동물과 함께 사용하는 가구인 만큼 안전성도 고려했다. 부드러운 곡선의 라운드 디자인으로 마감하고, 유해물질인 포름알데히드 방출량을 낮춘 E0등급의 목재와 환경친화적인 접착제를 사용했다. 또한 마레 라운드 테이블과 스툴은 살균, 탈취 기능이 함유된 이태리 친환경도료를 사용했다.

한샘 관계자는 “마레 테이블과 스툴은 반려동물과 함께 더 나은 생활을 누리고, 감각적인 인테리어 효과까지 누릴 수 있는 제품”이라고 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr