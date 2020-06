이유비 측, 김우성과 열애 루머에 악플러 고소 "용서·선처 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 배우 이유비 측이 악성 댓글을 지속적으로 단 누리꾼들을 상대로 고소장을 접수했다.

이유비 소속사 와이블룸엔터테인먼트 측은 19일 뉴스원에 "서울 용산경찰서에 명예 훼손과 모욕죄 등으로 악플러를 고소했다"고 밝혔다.

이유비는 지난해 11월 밴드 더로즈 김우성과 열애설에 휩싸인 후 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다. 그러나 이유비는 지속해서 SNS를 통해 인신공격성 댓글 등에 시달려온 것으로 전해졌다.

이에 이유비 소속사 측은 허위 사실과 악성 댓글을 게시한 누리꾼들을 대상으로 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률위반(명예훼손)과 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법위반 및 형법 제311조 모욕죄와 관련한 내용으로 고소장을 접수했다.

소속사 관계자는 뉴스1을 통해 "개인을 넘어 회사 차원에서 마냥 지켜볼 수만은 없었던 상황"이라며 "용서와 선처는 절대 없을 것"이라고 전했다.

한편 이유비는 지난 2011년 MBN 드라마 '뱀파이어 아이돌'로 데뷔한 후, 드라마 '세상 어디에도 없는 착한남자', '구가의 서', '피노키오', '밤을 걷는 선비' 등을 통해 얼굴을 알렸다.

