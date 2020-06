조선대 교수학습센터 ‘신임 교원 역량강화 프로그램’ 성료

3월 16일부터 14주간 교수법 워크숍 등 교수 전문성 제고

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교의 ‘신임 교원 역량강화 프로그램’이 성료했다.

조선대 교육혁신원 교수학습지원센터는 지난 3월 16일부터 14주 동안 신임교원 12명을 대상으로 운영한 ‘2020학년도 1학기 신임교원 역량강화 프로그램’을 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 프로그램은 신임 교원 교수법 교육을 통해 효과적인 교수법 및 교육혁신문화 습득의 기회를 제공하고, 교원 간 커뮤니티와 정보 공유의 장 형성을 지원하게 위해 마련됐다.

신임 교원이 알아야 할 교무행정과 교수법 워크숍 등으로 이뤄졌으며, 코로나19 사태의 장기화로 대면과 비대면의 혼합형 교육으로 진행했다.

교수법 워크숍은 코로나19 사태로 온라인 강의가 이뤄지는 현 상황에서 적용할 수 있는 주제로 구성됐다.

세부 주제는 ▲학생참여를 높이는 온라인 수업 전략 ▲내 수업에 맞는 학생평가 설계하기 ▲온라인상의 저작권 쟁점과 이슈 ▲온라인시대의 감성교수법 ▲온라인 수업 학생평가 노하우 및 사례공유 등이다.

수료식은 이날 오전 11시 본관 2층 소회의실에서 진행됐다.

김민성 교수학습지원센터장은 “교수 자신의 전문성을 학습자에게 효과적으로 전달하고 학습활동을 촉진시킬 수 있는 다양한 교수법, 교육트렌드, 교육이슈 등에 관한 정보를 이번 프로그램을 통해 제공하고자 노력했다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr