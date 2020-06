[아시아경제 이민지 기자] 대창단조 대창단조 015230 | 코스피 증권정보 현재가 27,200 전일대비 500 등락률 +1.87% 거래량 20,641 전일가 26,700 2020.06.19 15:30 장마감 close 는 20억 규모로 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 6,780 전일대비 50 등락률 +0.74% 거래량 2,566,323 전일가 6,730 2020.06.19 15:30 장마감 close 와 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정했다고 19일 공시했다. 계약기간은 오는 22일부터 2020년 12월 21일까지다. 계약 목적은 주가안정및 주주가치 제고다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr