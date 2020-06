[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 19일 “제가 2년 전 남북 위장평화쇼라고 할 때 그렇게 모질게 비난하던 여야 정계 허접한 사람들, 소위 대깨문이라는 맹목적 문재인 추종자들은 지금 그 당시 제가 당했던 그 막말 비난과 모욕을 어떻게 해원(解寃)해 줄 것인지 이젠 사과라도 한마디 해줘야 하지 않느냐”고 비판했다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “그 회담 당사자였던 존 볼턴 전 미국 백악관 국가안보보좌관도 싱가포르 회담은 위장평화쇼였다고 공개했다”며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “단견(短見)으로 당시 야당 대표를 막가파로 몰아 놓고도 지금 와서 모른 척 한다면 그건 옳은 일이 아니다”라며 “우리는 이런 뻔뻔한 세상에 살고 있다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr