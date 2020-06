그리티 키스리퍼블릭, MZ세대 겨냥 카카오프렌즈와 콜라보

[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 라이프스타일 전문기업 그리티가 11번가와 함께 10~20대 젊은 세대를 위한 ‘키스리퍼블릭·카카오프렌즈’ 콜라보 언더웨어 상품을 선보인다.

이는 지난 달 11번가와 맺은 온라인 매출 활성화 사업 협약(JBP)을 통해 전략 상품을 개발한 것으로 이번 출시 상품은 11번가에서 단독으로 론칭한다. 키스리퍼블릭은 1020대 젊은 소비자들을 타깃으로 한 그리티의 자사 브랜드로, 트렌디하고 캐주얼한 디자인 컨셉의 데일리 언더웨어다.

그리티가 11번가와 함께 출시한 콜라보 언더웨어는 ‘국민 캐릭터’로 잘 알려진 ‘라이언’, ‘어피치’, ‘네오’ 등이 그려진 남녀 언더웨어 총 33종이다. 출시를 기념해 최대 81% 할인된 가격에 판매한다.

11번가를 통해 판매하는 이번 콜라보 언더웨어는 지난해 연 매출이 120억에 이르는 그리티의 베스트셀러 언더웨어인 ‘감탄브라’ 스타일의 최적의 편안함을 선사하는 신상들을 중심으로 데일리 및 운동할 때 입기 좋은 스포츠브라, 캐미솔과 속바지 등 다양한 이너웨어 제품들로 구성됐다.

톡톡 튀는 감성에 귀여운 카카오프렌즈 캐릭터가 그려진 여성 언더웨어 세트 13종과 커플 속옷으로도 활용 가능한 여성팬티 7종, 남성 드로즈와 트렁크 9종이다.

오는 28일까지 행사기간 동안 11번가 20% 할인쿠폰, T멤버쉽 11%할인 등 구매 혜택도 누릴 수 있다.

그리티 온라인쇼핑 사업부 김진국 이사는 “앞으로도 그리티의 탄탄한 기술력과 마케팅 노하우를 기반으로 자체 온라인 플랫폼 활성화를 통해 언더웨어 유통 시장 저변 확대를 진행해 나갈 것”이라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr