설훈 "내가 윤석열이면 벌써 그만둬…법무장관과 다투는 檢총장 비상식적"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 설훈 더불어민주당 의원이 '한명숙 사건' 감찰을 두고 추미애 법무부 장관과 대립각을 세우고 있는 윤석열 검찰총장에 "나였으면 벌써 그만뒀다. 이런 상황에서 어떻게 버티나"라고 말했다.

19일 설 의원은 YTN 라디오 '노영희의 출발 새 아침'과의 인터뷰에서 "역대 어느 정부에서도 총장과 법무부 장관이 서로 견해가 달라서 싸우는 듯한 이런 모습은 보인 적이 없었다"라며 이같이 말했다.

설 의원은 "건국 이후 그런 사례는 없었던 것으로 기억된다. 지금만큼은 윤 총장과 추 장관이 서로 다투는 모양으로 보인다고 하는 것은 지극히 안 좋은 사태이기 때문에 조만간 결판을 져야 한다고 생각한다"라며 윤 총장의 사퇴를 촉구했다.

그러면서 설 의원은 "기본적으로 법무부 장관과 검찰총장이 이런 식으로 싸우는 모양새로 간다고 하는 것은 상식으로 받아들이기 쉽지 않다"고 의견을 개진했다.

이어 "윤 총장이 우리 정부하고 적대적 관계라고 하기는 지나치지만 어쨌든 각을 세우고 있었던 것은 만천하가 아는 사실이다"라며 "법무부 장관하고 각을 세우고 나오는 것은 잘못된 것이다. 법무부 장관과 총장은 어떤 사안에서든지 의견을 같이하는 것이 상식이다"라고 지적했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr