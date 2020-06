[아시아경제 이진규 기자] 터키에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 이틀째 1400명대를 유지했다.

터키 보건부는 18일(현지시간) 코로나19 확진자 수가 전날보다 1429명 늘어난 18만2727명으로 집계됐다고 밝혔다. 누적 사망자 수는 전날보다 19명 늘어난 4861명이다.

이달 초 코로나19 신규 확진자 수가 700명대까지 감소했지만, 지난 1일 식당·카페 영업 재개 등 규제를 완화하면서 1400명대로 다시 늘었다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr