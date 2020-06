한국공항공사, 에콰도르에 KF94 마스크 1만장 지원

한국공항공사, 에콰도르 만타공항 운영권 수주 앞두고 마스크 지원

[아시아경제 유제훈 기자] 한국공항공사가 만타공항 운영권 수주를 앞두고 에콰도르에 KF94 마스크 1만장을 지원했다.

한국공항공사는 18일 오전 서울 강서구 본사에서 손창완 사장, 조니 레이노소 주한에콰도르 대사대리가 참석한 가운데 마스크 전달식을 개최했다고 밝혔다.

에콰도르는 지난 3월17일부터 코로나19에 따른 국가 비상사태를 선언하고 제한적 통행금지를 시행하고 있는 상태다. 현재까지 누적 확진자 수는 약 4만6000명에 달한다.

특히 에콰도르는 한국공항공사가 운영권 인수 사업을 수주하기 위해 공을 들이고 있는 만타공항이 소재한 국가다. 한국공항공사는 지난해 5월 이낙연 전 국무총리의 중남미 순방시 한-에콰도르 교통협력 업무협약과 함께 만타공항 운영권 인수 사업 공식제안서를 제출, 현재 에콰도르 정부와 협상 중에 있다.

공사는 "올해 창사 40주년을 맞아 그간의 공항 건설 경험과 운영 노하우를 토대로 페루 친체로 신공항 건설사업, 콜롬비아 7개 공항 운영 컨설팅 사업 등 다수의 남미 사업을 성공리에 진행 중"이라면서 "향후 해당국가와 협조를 통해 마스크 지원을 확대할 계획"이라고 밝혔다.

