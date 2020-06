[드링킷] 국내 양조장의 이색 패키지 맥주

아무 곳에서 살 수 없어서 더 갖고 싶다

국내 양조장에서 직접 만드는 '크래프트 맥주'들 가운데 이색적인 패키지를 가진 녀석들. 패키지만큼이나 맛도 특별해 '알코올 러버'들에게는 희소식 of 희소식이 아닐까. 소장하고 싶은 맥주가 너무 많았지만 추리고 추려 소개한다.

플레이그라운드 브루어리

[ “Drink Better, Play Better” ]

"많은 사람들이 운동장에서 뛰놀던 어린 시절의 순수한 즐거움을 되찾았으면 좋겠어요"라는 슬로건으로 메시지를 전달하는 양조장이다. 자체 굿즈도 함께 판매하는 딱 ‘요즘’스러운 곳이라 할 수 있다. 각기 다른 색깔과 디자인의 하회탈이 그려진 패키지는 물론 < 젠틀맨 라거, 루비세종, 구세주 > 등 범상치 않은 이름의 맥주들을 만나 볼 수 있다.

■ 에디터가 추천하는 소장 각! 맥주

마담 체리 위트 에일. 흔히 사용하는 갈색 보리 맥아가 아닌, 하얀 밀 맥아에 체리를 함께 넣어 만든 밀 맥주다. 한국의 모나리자라고도 불리는 ‘부네탈’의 인자한 미소만큼이나 부드럽고 달콤한 맛을 볼 수 있다고. 적당히 가벼우면서 부담스럽지 않은 탄산이 매력적이다.

- 도수 : 5.6도

아리랑 브루어리

[ “Bitter taste, more than life” ]

강원도 폐광촌 광부들의 애환과 희망을 담은 이야기를 전달하는 양조장이다. 힘들고 고된 하루를 보낸 광부들이 하루를 마무리하며 병 째 들이킬 것만 같은 투박한 디자인이 멋스럽다. IPA, 스타우트처럼 강한 맛의 맥주를 주로 만드는데 < 아리랑 IPA, 곤드레 필스너 > 등의 맥주가 있다.

■ 에디터가 추천하는 소장 각! 맥주

마인(mine:탄광) 스타우트. '탄광'을 연상케하는 짙은 흑맥주다. 타기 직전까지 볶아낸 맥아의 구수한 풍미와 묵직한 바디감을 잘 담아냈다. 이 스타우트를 마시다 보면 이 정도의 쓴맛은 고된 하루에 비하면 별거 아니라 느껴질지도 모른다. (물론, 당신의 하루가 그리 고되지는 않았기를 바라지만 말이다.)

- 도수 5.2도

크래프트브로스 브루어리

[ “양과 질 모두 끊임 없는 변화와 도전을 이뤄내는 곳” ]

소규모 양조업체들이 전통 방식으로 만드는 일명 ‘크래프트 맥주’가 인기를 얻기 시작한 2014년부터 함께한 양조장이다. 많은 사람이 다양한 크래프트 맥주를 편리하게 즐길 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 콘돔 회사인 ‘바른 생각’과의 한정 컬래버레이션을 진행하기도 하는 등 독특한 행보를 선보이기도 했다. 귀여운 스마일 캐릭터는 물론 슈퍼맨과 원더우먼이 그려진 맥주도 있다.

■ 에디터가 추천하는 소장 각! 맥주

LIFE IPA. 사실 종류가 너무 다양해서 한참을 고민했다. 아직 출시 전인 맥주이지만, 세기의 섹시 아이콘인 마릴린 먼로만으로도 일단 사고 싶다. 달콤하면서 진한 홉의 향기가 매력적이라는 이 맥주는 IPA 계열이라 한다.

*크래프트 브로스의 맥주는 양조장에서 구입이 불가해 입점 매장을 따로 문의해야 한다.

김태인 에디터 taeinlylife@asiae.co.kr