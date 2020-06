경북도교육청, 경산시에 남부창의교육지원센터 … 2021년말 준공

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 창의적 문제 해결력과 협업·참여·공유 능력 함양으로 미래 핵심 인재 육성을 위해 남부창의인재교육지원센터를 구축한다고 18일 밝혔다.

남부창의인재교육지원센터는 경북 경산시 옛 성암초등학교 부지 8644㎡ 연면적 8874㎡로 총 사업비 158여억 원을 들여 오는 2021년 12월 준공 목표로 추진된다.

4개 층으로 구성된 센터는 1층 수학체험센터, 2층 메이커교육센터, 3~4층 경산교육지원청 산하의 영재교육원과 발명교육센터로 건립된다. 이곳에는 경산·청도·영천·군위·고령 등 경북 남부권 창의융합교육을 지원하게 된다.

특히 수학체험센터와 메이커교육센터에는 개인과 학교단위로 방문하는 학생, 학부모, 지역민들이 참여 가능한 전시체험공간이 마련돼 인기를 끌 것으로 기대된다. 주말에는 가족체험이나 강연회를 통한 수학 대중화 프로그램과 함께 3D스캐너, 레이저 커팅기 등 첨단장비를 활용해 ‘설계-제작-평가’의 창작 활동을 할 수 있는 메이커 스페이스도 운영된다.

임종식 경북도 교육감은 "남부창의인재교육지원센터는 교육도시를 표방하는 경산시의 많은 대학들과 연계, 다양한 교육 프로그램과 학생·교사 동아리의 프로젝트 수행을 지원하게 된다"며 "다양한 교구와 전시 체험물을 보고, 조작하는 활동을 통해 실생활 속 기초과학의 원리를 깨달아 생각하는 힘을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

