성북구 '승강기 유지보수 · 안전관리 인력' 양성

7월24일까지 승강기 유지보수· 안전관리 인력양성과정 교육생 모집...지역 인적자원 활용한 취업연계지원으로 고용창출 및 구민 실업해소 기여

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 승강기 유지보수·안전관리 인력양성과정 교육을 운영, 7월 24일까지 희망자를 모집한다.

이번 교육과정은 직업기초능력, 승강기 개론, 안전관리 및 유지보수, 기계·전기 기초이론 승강기 점검 및 보수 등으로 구성돼 있으며, 8월10일부터 11월27일까지 총 30회 진행된다.

참여대상으론 성북구에 거주하는 청년 및 중장년(20~45세)을 대상으로 총 30명을 선발할 예정이며, 누구나 전 과정 무료로 참여 가능하다.

특히, 구는 교육 수료자의 70%이상 취업을 목표로 하고 있다. 한국승강기안전공단 북부지사, (사)한국고용복지센터, 승강기 유지관리업체 등 유관기관과의 협의체를 구성, 고용유지 네트워크 구축 및 멘토링 지원으로 취업알선·연계 등 적극적인 사후관리도 지원할 예정이다.

승강기 유지보수·안전관리 인력양성 과정 참여를 원하는 사람은 성북구청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 7월24일까지 이메일(tmdfyd67@daum.net) 또는 한국고용복지센터(성북구 보문로 183)에 방문, 직접할 수도 있다.

이승로 성북구청장은“이 기회를 통해 승강기업체 인력난 해소와 구직자 취업연계지원으로 구민 고용창출 및 실업해소에 기여할 것으로 기대, 또한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 인한 경기침체 및 실업대란이 현실화됨에 따라 향후에도 취업지원교육 및 다양한 분야의 직업능력개발훈련을 통해 취약계층 고용안전망 구축에 최선을 다하겠다”말했다.

