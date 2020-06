강북구, 아동학대·가정폭력 대응 강화 위해 '위기가정 통합지원센터' 설치

강북구 복지시스템과 경찰의 안전망이 결합된 상시 협업체계 구축...위기가정 초기대응 강화 및 재발방지 기여

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 구의 복지시스템과 경찰의 신고체계가 상시 결합된 ‘희망강북 위기가정 통합지원센터’를 운영한다.

통합지원센터는 아동학대, 가정폭력 등 위기가구 선제 발굴과 사후관리를 통해 안전 돌봄망을 강화하자는 취지로 마련됐다. 복지 사각지대의 발굴과 해소를 위해 지역사회와 손잡고 지원체계를 한층 공고히 했다.

돌봄망은 강북경찰서와 소방서, 아동·노인 보호기관, 관내 복지시설과 학교 등 지역사회 협력체계로 이뤄졌다. 특히 경찰이 가정폭력 신고단계부터 참여해 초기정보를 수집하고 센터는 상담, 자원연계, 사후관리까지 통합 서비스를 제공한다. 기존에 필요한 경우만 지원하던 방식에서 상시지원 협업체계로 확대된 점이 특징이다.

센터에는 전문 상담원, 통합사례관리사, 학대예방경찰관이 배치돼 아동·노인·장애인 학대와 가정폭력 등을 다룬다. 운영인력 상호 간에 상시 정보공유가 이뤄져 위기가정에 대한 신속한 개입과 지원이 이뤄지게 된다.

통합사례관리사는 학대예방경찰관의 사례접수 내용을 기반으로 해당가구와 상담을 실시한다. 상담내용에 따라 개입과정에서 공공자원이나 민간 전문기관으로 연계한다. 경찰관은 신고자의 동의 아래 112로 접수된 위기가정 사례를 센터와 공유하고 고위험 가구의 합동방문에 참여한다.

구는 관계기관이 함께하는 사례회의를 통해 위기가구 사례별 해법을 마련, 동 주민센터 복지플래너와 연계하는 등 맞춤형 통합 사례관리를 지원하게 된다.

향후 구는 강북경찰서와 운영협약과 센터운영에 필요한 상담원 교육이 끝나는 대로 위기 가정 통합지원센터를 본격 운영할 계획이다.

박겸수 강북구청장은 “위기가구를 예방하고 대응하기 위한 가장 좋은 대책은 지역사회 공동체가 중심이 돼 하나의 통합체계로 대응하는 것”이라며 “사각지대 위기가정을 조기에 발견하고 예방할 수 있도록 안전망을 강화해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr