[포토] 곡성군, 공공시설 화재 대피 합동 소방 훈련 시행

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 지난 16일 담양소방서 곡성119안전센터와 합동으로 공공시설에 대한 화재 대피 합동 소방훈련을 실시했다.

이번 훈련은 곡성레저문화센터와 곡성실내체육관에서 진행됐으며 참석자들은 화재 등 각종 상황 발생 시 주민들의 안전 확보를 위한 신속한 구조 절차, 화재 진압 등을 훈련했다.

