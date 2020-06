옥주현·김소향 출연 창작뮤지컬 '마리 퀴리' 7월 개막

[아시아경제 박병희 기자] 뮤지컬 배우 옥주현과 김소향이 주인공 '마리 퀴리'로 출연하는 창작 뮤지컬 '마리 퀴리'가 오는 7월30일 홍익대 대학로 아트센터 대극장에서 개막한다.

뮤지컬 '마리 퀴리'는 여성, 이민자라는 사회적 편견 속 역경과 고난을 이겨낸 '마리 퀴리'의 삶을 조명함으로써 두려움에 맞서고 세상과 당당히 마주한 여성 과학자의 성장과 극복에 관한 이야기를 담은 작품이다. 2018년 12월 트라이아웃 공연을 거쳐 올해 2월 충무아트센터에서 초연됐다. 이번 공연에서는 무대 규모를 더하고 5인조에서 7인조로 라이브 밴드를 보강하여 더욱 풍성한 무대를 선사할 계획이다.

'라듐'을 발견한 저명한 과학자로 그 유해성을 알게 된 후 고뇌하는 '마리 스클로도프스카 퀴리' 역에는 김소향과 옥주현이 캐스팅됐다. '마리 퀴리'는 인생을 바쳐 이뤄낸 연구가 초래한 비극적인 진실을 목도한 후끊임없이 고뇌하는 인물이다.

뮤지컬 '팬레터', 연극 '보도지침' 등에 출연해 장르를 오가며 활약을 펼친 김히어라와 뮤지컬 '차미', '노트르담 드 파리' 등에서 섬세한 연기를 선보인 이봄소리가 '안느 코발스키' 역으로 무대에 오른다. 김히어라와 이봄소리는 지난 2월 초연에서도 '안느' 역을 맡았다. 안느는 거대한 권력에 맞서 인간의 존엄을 입증하기 위해 역경을 거쳐 성장하는 모습을 보이는 인물이다.

라듐을 이용해 자수성가한 기업인으로 '언다크'의 대표 '루벤 뒤퐁' 역에는 김찬호와 양승리가 열연한다. '마리 퀴리'의 동료 과학자이자 남편으로 그녀의 연구에 대한 전폭적인 지지를 보내는 '피에르 퀴리' 역에는 박영수와 임별이 이름을 올렸다. 박영수는 트라이아웃 공연 참여 후 이번 시즌 다시 합류했다.

이외에도 직공 '조쉬 바르다'와 마리 퀴리의 딸 '이렌 퀴리' 역에는 뮤지컬 '줄리 앤 폴'에서 특징 있는 연기로 주목 받은 김아영과 연극 '빨래'에서 절제된 연기로 호평 받은 이예지가 다시 한번 무대에 오른다.

한편 '폴 베타니/병원장' 역에는 뮤지컬 '팬레터'에서 활약한 '장민수'와 '그리스' 등에 출연한 이상운이 캐스팅됐으며, '아멜리에 마예프스키/루이스 보론스카' 역에는 뮤지컬 '인터뷰'의 무대에 오른 주다온과 '너를 위한 글자' 등에 출연한 서혜원이 열연할 예정이다. 또한, '마르친 리핀스키/닥터 샤갈 마르탱' 역에는 연극 '왕복 서간' 등에 출연한 조훈과 뮤지컬 '풍월주' 등에서 활약한 송상훈이 함께 한다.

뮤지컬 '마리 퀴리'는 제작사 라이브가 주관하는 창작뮤지컬 공모전 2017 '글로컬 뮤지컬 라이브' 시즌2에 선정돼 1년간 개발 과정을 거쳤다. 이후 2018 한국문화예술위원회의 공연예술창작산실 2018올해의 신작, 2019올해의 레퍼토리에 잇달아 선정돼 트라이아웃과 초연을 거쳤다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr