비정상적인 우선주 폭등, 이달 평균 171% 올라…거래소, 투자유의 경고

6월 우선주 주가 상승률 상위 20종목 171% vs 보통주 17%

우선주 상승률, 보통주의 10배·괴리율 918%

[아시아경제 오주연 기자] 한국거래소는 최근 일부 우선주가 기업 실적과 관계없이 이상 급등 현상을 보이고 있다며 투자자들의 주의를 당부했다.

17일 한국거래소 시장감시위원회는 투자자들의 주의 환기 및 뇌동매매 방지를 위해 '투자유의 안내'를 배포했다.

이에 따르면 이달 들어 우선주 주가 상승률 상위 20종목의 평균 상승률은 171%로 보통주 상승률(17%)을 10배 이상 웃돌았다. 우선주와 보통주의 주가 괴리율 역시 평균 918%로 매우 높은 수준을 나타냈다.

주가가 급등한 우선주는 상장주식수가 적고 시가총액이 낮은 저유동성종목이 대부분이었다.

삼성중공업 우선주가 대표적이다. 삼성중공우는 지난 2일부터 10거래일 연속 상한가 행진을 이어갔다. 지난 1일 5만4500원에 거래됐던 주가는 이날 74만4000원까지 13.7배(1265.1%)나 뛰었다. 보통주(6470원) 대비 주가 괴리율은 1만1399%에 달했다.

이처럼 삼성중공우의 주가가 단기간 상한가 릴레이를 이어갈 수 있는 것은 유통주식수가 적기 때문이다. 삼성중공우의 상장 주식수는 11만4845주에 불과해 보통주의 0.2% 수준이다. 이에 따라 일명 '세력'이 상한가 굳히기 전략을 사용할 수 있는 종목으로 꼽힌다.

거래소는 증시 불안정기에 급등락 현상이 두드러지는 우선주를 대상으로 시세조종 및 부정거래 발생이 가능성이 있다고 지적했다. 주가가 급등한 우선주는 상장주식 수가 적을뿐더러 시가총액이 낮은 저유동성 종목이 대부분이라 환금성에 제약이 발생할 수 있다는 설명이다.

이에 따라 투자자들에게 보통주의 기업실적과 펀더멘털(기초체력)에 근거해 합리적인 판단을 할 것을 당부했다.

거래소는 "우선주 관련 불공정거래를 집중 모니터링하고 있다. 불공정거래 행위 포착시 금융당국과 공조해 강력히 대처할 예정"이라며 "우선주 관련 허위·과장성 정보 유포를 통한 불공정거래 의심 행위 발견시 적극 신고해달라"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr