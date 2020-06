통합당, 김연철 통일부 장관 사의에 "여론 의식한 꼬리 자르기"

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당은 17일 김연철 통일부 장관이 사퇴 의사를 밝힌 것에 대해 "험악해지는 여론을 의식한 꼬리 자르기 의심을 지울 수 없다"고 밝혔다.

김은혜 통합당 대변인은 이날 논평에서 "'우리 민족끼리'의 환상으로 남북관계를 파탄으로 내몬 청와대 외교안보라인에 비하면 오히려 통일부 장관은 손절하기 쉬운 약한 고리 아닌가"라며 이같이 말했다.

김 대변인은 김두관 더불어민주당 의원의 개성공단과 금강산관광 재개 주장에 대해 "우리 국민의 생명을 볼모로 삼고 있는 북한에 제재를 피할 길을 터주지 않았다는 취지로 통일부를 힐난한다"며 "정부여당은 대한민국이 적으로 규정한 북한을 더 돕지 못했다는 이유로 통일부 장관을 그만두게 한 것인가"라고 지적했다.

김 대변인은 "아침에는 북한에 화를 내고, 저녁에는 북한을 돕는 갈지(之)자 정부가 국민을 더 불안하게 한다"고 밝혔다.

김 대변인은 "청와대의 김여정 유감 표명이 여론에 등 떠밀려 하는 보여주기식 전시행정이 아니라면 청와대는 대북정책 전환에 대해 국민이 납득할 수 있는 분명한 입장표명을 해달라"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr