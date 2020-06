“특허끼리 한판 붙자” 부산 대학생 경진대회

경남정보대, ‘2020 부산지역 특허전략 경진대회’ 열어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산지역 대학생들이 ‘특허’를 놓고 한판 붙는다.

경남정보대는 부산지식재산센터와 손잡고 ‘2020 부산지역 특허전략 경진대회’를 연다.

대학생의 창의적이고 참신한 아이디어를 기업과 연계해 지역 산업발전에 기여하고 지식재산 분야에 대한 관심을 드높이기 위해 특허청과 부산시, 한국발명진흥회의 지원으로 마련됐다.

부산지역 대학생과 대학원생, 휴학중인 학생이면 누구나 오는 7월 13일까지 참가 신청하면 된다.

대회는 부산지역 기업이 기업의 세부적 기술주제에 대해 출제하면, 학생이 해당 문제에 대한 국내외 특허를 분석해서 연구개발 전략과 특허 획득 방향을 수립해 답안을 제출하는 방식으로 진행된다.

참가 학생이 특허 검색과 분석방법에 대해 3차에 걸쳐 이론과 실습 교육을 받고 답안을 제출하면 심사 후 9월 중 승자를 가린다.

대상 1명에게는 400만원의 상금이, 최우수 2명과 우수상 8명에게는 각각 150만원과 100만원이 지급된다.

대회 관련 자세한 사항과 참가 신청은 경남정보대 홈페이지를 찾아 ‘클릭’하면 된다.

