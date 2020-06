명성티엔에스, 연이어 국책과제 선정…2차전지 분리막 동시 이축연신 장비 개발

[아시아경제 유현석 기자] 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 14,700 전일대비 800 등락률 +5.76% 거래량 465,855 전일가 13,900 2020.06.17 14:35 장중(20분지연) close 가 최근 대면적 분리막 제조설비 개발에 이어 다시 한 번 2차전지 분리막 제조설비 관련 국책과제에 선정됐다.

명성티엔에스는 산업통상자원부 산하 한국산업기술평가관리원(KEIT)과 분리막 동시 이축연신 장비 개발 및 실증에 대한 국책과제 협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

개발기간은 2022년 12월 31일까지로 명성티엔에스는 연구개발비 43억원 중 약 29억원을 정부로부터 지원받는다. 명성티엔에스는 2차전지 제조설비 전문기업으로 국내에서는 유일하게 분리막 전공정 설비를 제조하고 있다. 분리막은 2차전지 내 음극과 양극을 격리시켜 전기적 단락을 방지하고 이온이 두 전극 사이로 이동할 수 있게 하는 역할을 하는 핵심 소재다.

명성티엔에스가 개발하려는 장비는 분리막을 종방향과 횡방향 양쪽에서 잡아당겨 늘리는 연신 장비다. 필름의 두께 및 기공의 모양과 분포 균일화가 가능해 분리막의 효율과 안정성을 높일 수 있다.

회사 관계자는 “이번 국책과제를 통해 양방향 동시 연신 장비를 국산화하는 것이 목표다”며 “동시에 분리막 전공정의 에너지 절감이 가능하고 보다 친환경적인 장비를 개발할 계획이다”고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr