[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 동부경찰서는 지인에게 폭력을 행사한 혐의(폭행)로 폭력조직원 A(22)씨를 입건했다고 17일 밝혔다.

A씨는 지난 14일 오후 1시께 광주광역시 동구 불로동 한 피시방에서 평소 알고 지내던 B(20)씨의 얼굴을 폭행한 혐의를 받고 있다.

B씨는 보복을 우려해 뒤늦게 피해 사실을 경찰에 신고했으며 A씨는 현재 다른 범죄로 교도소에 수감 중인 것으로 알려졌다.

조사결과 A씨는 B씨가 약속 시간에 20~30분 가량 늦었다는 이유로 이같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr