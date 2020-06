김부겸 "무력의 악순환은 민족의 불행…문 대통령, 北 김정은 만나야"

"남북공동연락사무소 폭파 깊은 유감…남과 북, 대화해야"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 김부겸 전 더불어민주당 의원이 북한이 개성 남북공동연락사무소를 폭파한 것을 두고 "상황이 꼬일수록 문재인 대통령과 김정은 위원장이 만나야 한다"라며 남북 대화의 필요성을 강조했다.

17일 김 전 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "북한의 남북공동연락사무소 파괴에 대해 깊은 유감을 표한다"라며 이같이 말했다.

그러면서 김 전 의원은 "저 역시 NSC가 어제 발표한 '강력 대응' 입장을 지지한다. 대화의 여지도 두지 않은 일방적 파괴 행위는 문재인 대통령과 김정은 위원장 사이 세 번의 정상회담이 쌓아 올린 신뢰를 저버리는 행위이기 때문이다"라고 비판했다.

전날 청와대는 정의용 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC)를 열고 판문점 선언에 따라 개설된 연락사무소를 북측이 일방적으로 폭파한 것에 대해 강력한 유감을 밝혔다.

김 전 의원은 "여기서 그칠 것 같지 않다는 우려가 깊습니다. 북한이 다음 단계로 대북 전단 살포자들을 직접 공격한다면 우리 군이 대응하지 않을 수 없다"라며 "무력의 악순환은 민족의 불행이다. 연평도 포격 사태와 같은 상황이 일어나선 안 된다. 남과 북이 또다시 서로에게 총칼을 겨누게 된다면 그 누구도 민족 앞에 죄인이 될 뿐이다"라고 의견을 개진했다.

그러면서 "무엇보다 남북 사이에 교전이 벌어지면 그동안 어렵게 쌓은 신뢰가 완전히 물거품이 되는 것은 물론 대한민국 국민 전체를 적으로 돌리는 결과를 부를 것이다"라며 "우선 대북 전단 살포는 즉각 중단되어야 한다. 미래통합당도 상황의 심각성을 인식하고 한 목소리를 내야 한다"라고 말했다.

김 전 의원은 "상황이 꼬일수록 문재인 대통령과 김정은 위원장이 만나야 한다. 6.25 전쟁 70주년이 곧 다가온다. 한반도에 또다시 불어닥치고 있는 위기의 삭풍(朔風)을, 민족사의 웅비를 향한 훈풍으로 만들 역사의 주인공은 두 분밖에 없다"라며 지난 2018년 있었던 남북 정상의 '도보다리 회담'을 언급했다.

또 김 전 의원은 김 위원장을 향해 "일체의 무력 행동과 도발적 조치를 중단하라. 지금 상황에서 긴장을 높이는 어떤 행동도 무력 충돌의 도화선이 될 수 있다. 대화로 풀어야 한다"라며 "남과 북은 '평화의 사다리'를 어렵게 올라왔다. 잠시 한 두 칸 내려갈지언정, 사다리를 걷어차서는 안 된다"라고도 했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr