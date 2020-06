한국야쿠르트, '펫쿠르트' 출시…반려동물 식품시장 공략

[아시아경제 최신혜 기자] 한국야쿠르트가 유산균을 더한 반려동물 영양간식 ‘잇츠온펫츠 펫쿠르트’를 출시하며 펫푸드 시장을 본격 공략한다.

한국야쿠르트는 지난달 론칭한 펫 브랜드 '잇츠온펫츠' 라인으로 '펫쿠르트 리브'와 '펫쿠르트 스낵볼 3종(베지·미트·씨푸드)', ‘펫쿠르트 덴탈스틱 2종(조인트·스킨)'을 출시한다고 17일 밝혔다.

핵심 제품 펫쿠르트 리브는 1포당 유산균이 100억 CFU 투입된 반려동물 전용 프로바이오틱스다. 1포당 10억 CFU를 보장한다. 한국야쿠르트 ‘특허 HyPet 유산균’이 투입돼 있다. 하루 한 포로 장 건강에 도움을 줄 수 있다. 분말 타입으로 간편하게 사료나 간식에 뿌려 급여한다.

펫쿠르트 스낵볼 3종은 채소, 육류, 해산물 원재료에 한국야쿠르트 유산균(사균체)을 더한 반려견 영양간식이다. 반려견의 기호에 따라 제품을 선택적으로 구매할 수 있다.

펫쿠르트 덴탈스틱 2종은 구강건강에 도움을 줄 수 있는 반려견용 스틱 껌이다. 유산균(사균체)과 구강건강에 도움을 줄 수 있는 보조성분이 첨가돼 있다. ‘덴탈스틱 조인트’는 글루코사민, 상어 연골 등 관절건강에 도움을 줄 수 있는 성분을 추가했다. ‘덴탈스틱 스킨’은 콜라겐, 연어유 등이 들어있다.

한국야쿠르트는 잇츠온펫츠 제품 라인업 확대와 더불어 고객에게 반려동물 통합 고객솔루션을 제공한다. 반려견 입양 시 기본교육, 생활교육, 문제행동교육 등 단계적으로 필요한 주제를 전문가와 협업해 동영상으로 제공한다. 반려견에 대한 F&Q도 별도 운영한다. 반려동물에 대한 문의사항을 전문가를 통해 답변 받을 수 있다. 온라인 고객서비스는 다음달 3일부터 하이프레시 온라인몰과 모바일앱을 통해 무료로 제공된다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr