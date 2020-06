강남구, 고용유지지원금 서울시 최대 12억원 지급

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 고용위기 극복을 위해 5월 말까지 1700여건의 고용유지지원금 신청을 접수받아 서울시 자치구 중 가장 많은 총12억원을 지급했다.

구가 접수받은 고용유지지원금 신청 건수는 서울시 전체 1만2300여건의 13.8%를 차지, 지원금 규모도 시 전체 83억원의 14.4%에 달한다.

지역내 500여개 사업체를 대상으로 지급, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화에 따라 지난달부터 지급대상을 50인 미만 기업으로 확대해서 지원하고 있다.

고용유지지원금은 무급휴직에 들어간 근로자의 생계유지를 위해 지급하는 수당으로, 2개월 간 최대 100만원까지 지급한다.

지난 2월23일 이후부터 고용보험에 가입한 월 5일 이상 무급휴직한 근로자는 누구나 신청할 수 있다. 단, 1인 사업자나 사업주의 배우자 및 4촌 이내 친인척 등은 제외된다.

접수기간은 이달 30일까지며, 희망자는 구청 홈페이지를 참조해 서류를 구비 후 일자리지원센터를 방문하거나 이메일·등기우편·팩스 등을 통해 제출하면 된다.

