롯데마트, 국내산 일회용 마스크를 500원대 상시 판매한다

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 국내 우수 중소기업을 발굴, 전국 모든 점포에서 국내산 일회용 마스크를 500원대 상시 판매한다고 17일 밝혔다.

롯데마트는 지난 6일과 7일 이틀간 진행한 통큰절 기간에도 국내산 일회용 마스크를 장당 500원대에 판매했으며, 3일만에 200만장의 물량을 80% 소진했다.

일회용 마스크를 구입하는 소비자들 사이에서 국내산 제품 선호도가 높아지면서, 국내산 제품 품귀현상이 발생하고 있다. 이에 롯데마트는 국내 우수 중소기업과 협업해, 일회용 마스크 약 1000만장을 확보, 국내산 일회용 마스크를 500원대 상시 판매하며 고객들의 가계 부담을 덜 계획이다.

대표 상품으로 '매직브라이트 국내산 데일리 마스크(50매)’를 2만 9900원에, ‘듀오 국내산 데일리 마스크(50매)’와 ‘드넬 DJ 국내산 일회용 마스크(50매)’를 각 2만 9900원에 판매한다. 롯데마트는 비말 차단 마스크에 대한 고객들의 수요를 고려해, 추후 해당 제품도 부담 없는 가격에 선보일 계획이다.

강헌서 롯데마트 가공일상부문장은 "최근 날이 더워지며 일회용 마스크를 찾는 고객들이 늘어나고 있다"며 "보다 많은 고객에게 합리적인 가격과 우수한 품질의 마스크를 공급할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

